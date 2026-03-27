Азербайджанские братья-арбитры обслужат матч Кубка Европы по гандболу

Азербайджанские судьи международной категории Эмиль и Эрнест Агакиши получили очередное назначение от Европейской федерации гандбола (EHF). Братья-арбитры выступят в качестве официальных лиц на матче престижного европейского турнира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию гандбола Азербайджана, рефери будут обеспечивать соблюдение правил в четвертьфинальном матче мужского Кубка Европы. Им предстоит обслуживать встречу между командой "Извидач" из Боснии и Герцеговины и чешским клубом "Карвина".

Поединок запланирован на 29 марта и пройдет в спортивном зале "Любушки" в одноименном боснийском городе. Это назначение подтверждает высокий статус азербайджанской судейской школы на международной арене в текущем сезоне.