5 Декабря 2025
Федерация гандбола Азербайджана создаст команды в южном регионе

Гандбол
Новости
5 Декабря 2025 18:31
7
Федерация гандбола Азербайджана (ФГА) намерена создать команды в южном регионе страны и в дальнейшем направлять их на международные соревнования.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщил новый координатор ФГА по южной зоне Видади Алиев.

"В Лянкярани и других районах уже проведены встречи с учителями физкультуры и специалистами. В южной зоне, особенно в Лянкярани, дети практически не знакомы с гандболом, хотя в советское время здесь существовали команды и в школах был заметен интерес к виду спорта. Однако после 1990-х годов, за исключением Джалилабадского района, гандбол в регионе фактически исчез",- цитирует слова Алиева Report.

Основная цель - привлечь к гандболу детей 2012–2013 годов рождения, сформировать команды и подготовить их к международным стартам. Алиев подчеркнул, что Министерство молодежи и спорта предоставило в распоряжение федерации почти все олимпийские комплексы южного региона. Уже состоялись встречи с учителями, имеющими опыт в гандболе, а также с бывшими спортсменами. В ряде школ работа фактически началась при поддержке региональных спортуправлений.

По словам специалиста, ведется проверка спортивных залов, учителям выдаются задания, а комплексы обеспечиваются необходимым инвентарем. С его инициативы были доставлены мячи и другие материалы. В планах - формирование команды в Лянкярани, проведение школьных соревнований и организация первенства региона, где каждый район будет представлен своей командой. Алиев отметил, что целью является развитие гандбола на юге страны и подготовка будущих игроков для национальной сборной.

Кроме того, для учителей планируются специальные семинары.

Напомним, несколько дней назад Видади Алиев был назначен координатором Федерации гандбола Азербайджана по южной зоне.

