4 Декабря 2025
RU

Видади Алиев назначен координатором Федерации гандбола Азербайджана по южному региону

Гандбол
Новости
4 Декабря 2025 19:32
5
В Федерации гандбола Азербайджана произведено новое назначение.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу структуры, бывший главный тренер гандбольной команды "Азерйол" Видади Алиев назначен координатором федерации по южному региону.

Под его руководством будет проводиться работа по формированию новых команд из мальчиков 2012-2013 годов рождения в Астаринском, Джалилабадском, Лянкяранском, Лерикском, Масаллинском и Ярдымлинском районах.

Отметим, В.Алиев ранее работал главным тренером мужской команды "Спортивная Академия", а также на должности главного тренера национальной сборной.

İdman.Biz

