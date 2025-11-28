В азербайджанском клубе нашли временную замену российскому тренеру

В женской гандбольной команде "Азерйол" произошла смена главного тренера.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АзерТАдж, клуб назначил временного наставника после ухода российского специалиста Александра Реввы.

Команду приняла 59 летняя специалист Елена Намалиева, которая будет исполнять обязанности главного тренера до принятия дальнейшего решения. Она сменила на посту Александра Ревву, отправленного в отставку.

Добавим, что Ревва также был отправлен в отставку с поста наставника женской национальной команды по гандболу.

