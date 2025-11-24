Сборная Азербайджана U-17 готовится к международному турниру IHF Trophy

Сборная Азербайджана по гандболу среди девушек до 17 лет приступила к заключительному этапу подготовки к международному турниру IHF Trophy.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на федерацию гандбола Азербайджана, команда продолжает подготовку на арене AHF Arena перед турниром, который пройдет в Косово.

Главный тренер Сакинат Абасова пригласила на сбор 14 спортсменок.

Напомним, что с 26 по 30 ноября сборная примет участие в соревнованиях в Приштине, где сыграет не только с командой Косово, но и с представителями Великобритании, Бельгии и Болгарии.

İdman.Biz