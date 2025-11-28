Главный тренер женской сборной Азербайджана по гандболу покинул пост

Главный тренер женской сборной Азербайджана по гандболу, российский специалист Александр Ревва покинул свой пост.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AZERTAC, решение связано с неудовлетворительными результатами команды.

Сборная не смогла попасть в число призеров на VI Играх исламской солидарности, прошедших в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Отметим, что Александр Ревва возглавлял сборную с октября 2023 года. Также российский специалист был освобожден от должности в женской команде "Азерйол".

