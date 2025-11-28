28 Ноября 2025
Главный тренер женской сборной Азербайджана по гандболу покинул пост

28 Ноября 2025 17:43
Главный тренер женской сборной Азербайджана по гандболу покинул пост

Главный тренер женской сборной Азербайджана по гандболу, российский специалист Александр Ревва покинул свой пост.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AZERTAC, решение связано с неудовлетворительными результатами команды.

Сборная не смогла попасть в число призеров на VI Играх исламской солидарности, прошедших в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Отметим, что Александр Ревва возглавлял сборную с октября 2023 года. Также российский специалист был освобожден от должности в женской команде "Азерйол".

