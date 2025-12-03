Гандболистка сборной Азербайджана стала лучшим бомбардиром международного турнира – ВИДЕО

3 Декабря 2025
Гандбол
Новости
3 Декабря 2025 14:42
23
Член сборной Азербайджана по гандболу Луиза Никитченко отличилась на турнире Trophy среди девушек до 17 лет, организованном Международной федерацией гандбола.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию гандбола Азербайджана, игрок "Карабаха" была признана самой результативной спортсменкой турнира.

В составе сборной она выходила на площадку в матчах против команд Великобритании, Косово, Бельгии и Болгарии и суммарно забросила 35 мячей в ворота соперников.

Луизе Никитченко вручили специальный приз турнира.

