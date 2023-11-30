Монгольские гимнасты выступают в чемпионате Азербайджана

Спортсмены сборной Монголии выступают вне конкурса на 28-й чемпионате Азербайджана и Открытом первенство Баку по мужской спортивной гимнастике.

Как сообщает İdman.biz, команда из этой страны на протяжении двух месяцев находится на сборах в Баку, готовясь к соревнованиям нового сезона. В столице тренируются 18 монгольских спортсменов, включая и лидеров сборной, трое из которых стали участниками чемпионата Азербайджана.

Для них сборы и выступление в Баку являются этапом подготовки к серии Кубков мира следующего года. Причем, в прошлом году команда Монголии также тренировалась в Азербайджане в преддверии чемпионата Азии.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz