30 Ноября 2023
RU

Монгольские гимнасты выступают в чемпионате Азербайджана

Гимнастика
Новости
30 Ноября 2023 16:22
Монгольские гимнасты выступают в чемпионате Азербайджана

Спортсмены сборной Монголии выступают вне конкурса на 28-й чемпионате Азербайджана и Открытом первенство Баку по мужской спортивной гимнастике.

Как сообщает İdman.biz, команда из этой страны на протяжении двух месяцев находится на сборах в Баку, готовясь к соревнованиям нового сезона. В столице тренируются 18 монгольских спортсменов, включая и лидеров сборной, трое из которых стали участниками чемпионата Азербайджана.

Для них сборы и выступление в Баку являются этапом подготовки к серии Кубков мира следующего года. Причем, в прошлом году команда Монголии также тренировалась в Азербайджане в преддверии чемпионата Азии.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Новости по теме

Первые награждения на чемпионате Азербайджана по спортивной гимнастике - ФОТО
16:54
Гимнастика

Первые награждения на чемпионате Азербайджана по спортивной гимнастике - ФОТО

В дневной сессии соревнований, проходящих во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики, состоялись первые церемонии награждений
Никита Симонов: "Мы не сбавляем нагрузок перед новым сезоном"
15:12
Гимнастика

Никита Симонов: "Мы не сбавляем нагрузок перед новым сезоном"

"Выступаем в том же режиме, что и всегда"
Руслан Иргашев: "Симонов должен выиграть олимпийскую лицензию через серию Кубков мира"
14:24
Гимнастика

Руслан Иргашев: "Симонов должен выиграть олимпийскую лицензию через серию Кубков мира"

«Это будет его первый год среди сеньоров. Хочу пожелать ребятам удачи»
Расул Ахмедзаде: "У меня большие ожидания от чемпионата"
14:10
Гимнастика

Расул Ахмедзаде: "У меня большие ожидания от чемпионата"

«Хочу показать максимум своих возможностей»
Ольга Баркалова: "У Назанин Теймуровой есть реальный шанс отобраться на Олимпиаду"
13:34
Гимнастика

Ольга Баркалова: "У Назанин Теймуровой есть реальный шанс отобраться на Олимпиаду"

«Мы будем участвовать во всех Кубках мира»
В Баку начинается чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике
10:02
Гимнастика

В Баку начинается чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике

Сегодня начинается 28-й чемпионат Азербайджана и Открытое первенство Баку по мужской спортивной гимнастике и 7-й чемпионат страны и первенство столицы по женской спортивной гимнастике

Самое читаемое

Драка с участием Рамиля Шейдаева после матча Лиги Чемпионов - ВИДЕО
29 Ноября 22:03
Азербайджанский футбол

Драка с участием Рамиля Шейдаева после матча Лиги Чемпионов - ВИДЕО

"Бурирам Юнайтед", за который выступает футболист сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев, провел очередную игру в Лиге чемпионов Азии
Азербайджанские борцы завоевали четыре золотые медали на чемпионате мира - ФОТО
29 Ноября 20:11
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали четыре золотые медали на чемпионате мира - ФОТО

Азербайджан на соревнованиях представляют 18 борцов
Лига Чемпионов: 6 голов в матче "Галатасарай" - "Манчестер Юнайтед" и остальные матчи - ВИДЕО
07:29
Мировой футбол

Лига Чемпионов: 6 голов в матче "Галатасарай" - "Манчестер Юнайтед" и остальные матчи - ВИДЕО

Завершился пятый тур Лиги чемпионов
В Баку состоялось открытие ЧМ среди военнослужащих - ФОТО
29 Ноября 19:11
Борьба

В Баку состоялось открытие ЧМ среди военнослужащих - ФОТО

Чемпионат завершится 3 декабря. Азербайджан на соревнованиях представляют 18 борцов