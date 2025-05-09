Эссен примет соревнования по гимнастике на Всемирной Универсиаде

Эссен станет местом проведения соревнований по гимнастике на Всемирной Универсиаде, которая состоится 16-27 июля в Рейнско-Рурском регионе (Германия).

Как сообщает İdman.biz, в рамках мультифорума состоятся соревнования по художественной и спортивной гимнастике, где будет разыграно в общей сложности 22 комплекта наград.

Согласно расписанию, 17-19 июля выступят «художницы», которые будут выступать и в многоборье, и в финалах отдельных видах. На ковер выйдут не только личницы, но и команды по групповым упражнениям.

Состязания по спортивной гимнастике запланирована на 22–26 июля. Они включат командные соревнования и финалы в многоборье, а также финалы на снарядах.

İdman.biz