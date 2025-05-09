9 Мая 2025
RU

Эссен примет соревнования по гимнастике на Всемирной Универсиаде

Гимнастика
Новости
9 Мая 2025 13:31
20
Эссен примет соревнования по гимнастике на Всемирной Универсиаде

Эссен станет местом проведения соревнований по гимнастике на Всемирной Универсиаде, которая состоится 16-27 июля в Рейнско-Рурском регионе (Германия).

Как сообщает İdman.biz, в рамках мультифорума состоятся соревнования по художественной и спортивной гимнастике, где будет разыграно в общей сложности 22 комплекта наград.

Согласно расписанию, 17-19 июля выступят «художницы», которые будут выступать и в многоборье, и в финалах отдельных видах. На ковер выйдут не только личницы, но и команды по групповым упражнениям.

Состязания по спортивной гимнастике запланирована на 22–26 июля. Они включат командные соревнования и финалы в многоборье, а также финалы на снарядах.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Гимнасты отправились в Варну
14:03
Гимнастика

Гимнасты отправились в Варну

В ближайший уик-энд там состоится Кубок мира из серии Challenge
Начался чемпионат Азербайджана по аэробике
8 Мая 15:53
Гимнастика

Начался чемпионат Азербайджана по аэробике

Он открыл период майских внутренних соревнований по гимнастическим дисциплинам
Азербайджан определился с составом на чемпионат Европы
7 Мая 09:50
Гимнастика

Азербайджан определился с составом на чемпионат Европы

В нем примут участие гимнастки из 39-ти стран
Украинские гимнасты грозят бойкотом чемпионата Европы
6 Мая 21:01
Гимнастика

Украинские гимнасты грозят бойкотом чемпионата Европы

Гимнасты обратились к FIG и готовы пропустить Евро-2025 в Лейпциге
Второй Кубок Европы для азербайджанских гимнасток
6 Мая 11:04
Гимнастика

Второй Кубок Европы для азербайджанских гимнасток

После бакинского Кубка Европы команда выступит в очередном турнире серии
Азербайджанские гимнасты выступят в Варне
5 Мая 17:27
Гимнастика

Азербайджанские гимнасты выступят в Варне

В Кубке мира примут участие Мансум Сафаров и Дениз Алиева

Самое читаемое

Игрок за 127 млн евро вот-вот присоединится к Неймару. Интереса в Европе нет - осталась Бразилия
6 Мая 16:41
Мировой футбол

Игрок за 127 млн евро вот-вот присоединится к Неймару. Интереса в Европе нет - осталась Бразилия

"Фламенго" готов на аренду
Новый вызов для лидеров: кто и где продолжит карьеру?
8 Мая 13:35
Волейбол

Новый вызов для лидеров: кто и где продолжит карьеру?

Несмотря на то, что сезон во многих чемпионатах официально еще не завершен, первые трансферные переходы уже произошли
МЮ практически разбил мечты "Атлетика" о домашнем финале ЛЕ. Но сдаваться раньше времени - не в крови басков
8 Мая 10:41
Мировой футбол

МЮ практически разбил мечты "Атлетика" о домашнем финале ЛЕ. Но сдаваться раньше времени - не в крови басков

Хотя "дьяволы" еще не проигрывали в ЛЕ при Рубене Амориме
Девять азербайджанских клубов получили лицензии на участие в еврокубках - ВИДЕО
8 Мая 16:38
Азербайджанский футбол

Девять азербайджанских клубов получили лицензии на участие в еврокубках - ВИДЕО

Три команды не подали заявки