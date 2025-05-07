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Азербайджан определился с составом на чемпионат Европы

Гимнастика
Новости
7 Мая 2025 09:50
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Азербайджан определился с составом на чемпионат Европы

Европейская гимнастика (EG) опубликовала заявки команд-участниц чемпионата континента среди «художниц», который пройдет 4-8 июня в Таллинне (Эстония).

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана будет представлена полным составом. В индивидуальном зачете у сеньорок выступят Камилла Сеидзаде, Говхар Ибрагимова и Зохра Джафарова.

В состав групповой команды вошли Ляман Алимурадова, Дарья Сорокина, Елизавета Лузан, Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева и София Мамедова.

Также в Таллинне выступит и юниорская группа в составе Назрин Абдуллаевой, Рои Аликишиевой, Аян Насировой, Шамс Муваффаги, Нилуфяр Оруджлу и Назрин Салманлы. В чемпионате Европы примут участие гимнастки из 39-ти стран.

İdman.biz

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