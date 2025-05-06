Второй Кубок Европы для азербайджанских гимнасток

Команда Азербайджана по художественной гимнастике примет участие во втором этапе Кубка Европы, который состоится 15-18 мая в Бургасе (Болгария).

Как сообщает İdman.biz, после бакинского Кубка Европы команда выступит в очередном турнире серии.

В заявку в индивидуальном зачете вошли Говхар Ибрагимова и Зохра Джафарова, а у юниорок заявлены Шамс Агагусейнова и Азада Атакишиева.

Также Азербайджан будут представлены в состязаниях групп. В состав сеньорской команды вошли Ляман Алимурадова, Дарья Сорокина, Елизавета Лузан, Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева и София Мамедова.

А юниорскую группу составили Назрин Абдуллаева, Аян Насирова, Назрин Салманлы, Медина Аббаслы, Шамс Муваффаги и Нилуфяр Оруджлу.

В Кубке Европы примут участие гимнастки из 12-ти стран.

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