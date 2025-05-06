Украинские гимнасты грозят бойкотом чемпионата Европы

В мужской сборной Украины по спортивной гимнастике разгорелся конфликт: ведущие спортсмены, включая олимпийского чемпиона Олега Верняева, выступили против решения Федерации отстранить главного тренера Геннадия Сартинского от подготовки к чемпионату Европы, передает İdman.biz.

Как сообщает XSPORT, гимнасты считают отстранение Сартинского необоснованным и обвиняют вице-президента федерации Стеллу Захарову в личной мести. В заявлении спортсменов говорится:

«Убирают человека, который держит на себе всю подготовку сборной. Это решение не имеет спортивного смысла».

Атлеты предупредили, что могут отказаться от участия в чемпионате Европы, если тренера не вернут, и уже готовят обращение в Международную федерацию гимнастики (FIG).

Под заявлением подписались десять ведущих спортсменов, включая Назара Чепурного, Владислава Грико и Дмитрия Прудко.

Соревнования пройдут с 26 мая по 1 июня в Лейпциге (Германия).

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