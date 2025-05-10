10 Мая 2025
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Чемпионат мира идет на рекорд

Гимнастика
Новости
10 Мая 2025 11:09
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Чемпионат мира идет на рекорд

Команды из 72-х стран, включая Азербайджан, зарегестрировались для участия в юниорском чемпионате мира по гимнастике, который состоится 18-22 июня в Софии (Болгария).

Как передает İdman.biz, будут разыграно восемь комплектов наград - четыре в личном зачете, три среди групп, а также в командном первенстве.

К слову, на ЧМ не предусмотрено индивидуальное многоборье. Грации будут соревноваться исключительно в отдельных видах, причем, в каждом упражнении может выступить лишь одна спортсменка от страны.

В предварительную заявку сборной Азербайджана вошло десять гимнасток (четыре индивидуалки и группа). Пока заявки носят общий характер, а поименные будут отправлены позднее.

Оргкомитет объявил о рекордных цифрах команд-участниц юниорского ЧМ, который пройдет в третий раз. На первом мероприятии в 2019 году приняли участие спортсменки из 61-й страны, а в 2023 году их было 60.

İdman.biz

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