Никита Симонов: "Мы не сбавляем нагрузок перед новым сезоном"

«Мы не сбавляем нагрузок перед новым сезоном, ведь борьба за лицензии на Олимпиаду продолжается».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил один из лидеров сборной Азербайджана по спортивной гимнастике Никита Симонов.

Он подчеркнул, что участие на 28-м чемпионате Азербайджана и Открытом первенство Баку носит для него подготовительный характер к следующему сезону: «Выступаем в том же режиме, что и всегда. Объем работы остается неизменным».

Симонов также добавил, что после лицензионного чемпионата мира в Антверпене дальнейший план подготовки был скорректирован. «Мы выступали на многих турнирах. Знаем, где были допущены ошибки, где что доделать и видоизменить. Теперь все внимание сосредоточу на серии Кубков мира», - отметил Никита.

Гимнаст добавил, что хорошо оценивает для себя уходящий сезон. «Удалось выступить лучше, чем в предыдущие годы. Подготовка была отличной и я до сих пор пор считаю, что был достоин медали, а не пятого места. Но случившееся, наоборот, меня мотивировало. Я стану еще сильнее», - заключил Никита.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz