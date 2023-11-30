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Руслан Иргашев: "Симонов должен выиграть олимпийскую лицензию через серию Кубков мира"

Гимнастика
Новости
30 Ноября 2023 14:24
Руслан Иргашев: "Симонов должен выиграть олимпийскую лицензию через серию Кубков мира"

«Сейчас у нас много молодежи, ребят 2012-2013, 2014-2015 и 2016-го годов рождения. Мы специально сделали акцент на них, чтобы пополнить резерв национальной команды». Как передает İdman.biz, об этом в ходе 28-го чемпионата Азербайджана и Открытом первенство Баку по мужской спортивной гимнастике заявил главный тренер сборной страны Руслан Иргашев.

«Нам надо позаботится о том, чтобы у нас не было провалов по возрастам и ребята могли выступать как на национальных соревнованиях, так и за рубежом. С этой точки зрения чемпионат производит хорошее впечатление», - продолжил наставник.

Иргашев также коснулся текущего отбора на Олимпиаду. «В следующем году состоятся лицензионные Кубки мира, один из этапов по традиции примет Баку. По результатам всей серии Никита Симонов должен квалифицироваться в Париж. Я думаю, что это получится. А у Ивана Тихонова впереди чемпионат Европы, где ему предстоит оспаривать путевку на Олимпиаду через многоборье. Также в сборную вошел Расул Ахмедзаде, который попытает счастья на Кубках мира и континентальном первенстве. Это будет его первый год среди сеньоров. Хочу пожелать ребятам удачи», - рассказал Иргашев.

Подводя итоги года, наставник заметил, что Никита Симонов выиграл серию Кубков мира в опорном прыжке, набрав наибольшее количество рейтинговых баллов. «Тихонову этот год не очень удался. На чемпионате Европы он выступал с травмой. А на чемпионате мира он показал себя хорошо, ему не хватило 0,35 сотых для того, чтобы попасть на Олимпиаду. Но это спорт, будем стараться в следующем года», - заключил Иргашев.

Заки Фейзуллаев
İdman.biz

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