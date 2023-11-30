Ольга Баркалова: "У Назанин Теймуровой есть реальный шанс отобраться на Олимпиаду"

«На 7-м чемпионате Азербайджана и первенстве Баку по женской спортивной гимнастике выступают 24 спортсменки». Как сообщает İdman.biz, об этом по ходу соревнования, начавшегося на Национальной арене гимнастики, заявила главный тренер женской сборной страны по спортивной гимнастике Ольга Баркалова.

«У участниц есть обязательная программа, которую они должны выполнить. А юниорки и сеньорки сегодня проходят квалификацию, а завтра будут соревноваться в отдельных видах. По итогам чемпионата сформируем состав сборной на следующий год», - отметила Баркалова.

Она также рассказала о международных соревнованиях следующего года: «Ближайшие старты будут у юниорок. Это Кубки мира, по итогам которых спортсменкам предстоит отбираться на Юношескую Олимпиаду. Также будем готовится к чемпионату Европы, где также выставим и нашу молодежь», - подчеркнула Баркалова.

Тренер отметила, что у Азербайджана сохраняется шанс выиграть лицензию на Олимпиаду в Париж в женской спортивной гимнастике. «Мы будем участвовать во всех Кубках мира. В этой серии у Назанин Теймуровой есть реальный шанс отобраться на Летние Игры. Также квалификационным будет и чемпионат Европы», - заключила Баркалова.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz