В Баку начинается чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике

Сегодня начинается 28-й чемпионат Азербайджана и Открытое первенство Баку по мужской спортивной гимнастике и 7-й чемпионат страны и первенство столицы по женской спортивной гимнастике.

Как сообщает İdman.biz, в соревновании во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики примут участие 60 спортсменов, которые представят клуб «Оджаг Спорт», Бакинскую школу гимнастики, Олимпийский комплекс Сумгайыта, Культурный центр «Зиря», а также Балакяны.

Чемпионат пройдет в различных возрастных группах – среди детей, юношей, юниоров и сеньоров. Гимнастам предстоит выступать в многоборье, так и в зачете на отдельных снарядах. У мужчин это будут вольные упражнения, конь, параллельные брусья, опорный прыжок, перекладина, кольца. А у женщин – разновысокие брусья, вольные упражнения, бревно и опорный прыжок.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz