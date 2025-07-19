Гюллю Агаларзаде: "Мы завоевали исторические медали для азербайджанской гимнастики" - ВИДЕО

"Вчера мы завоевали золотую медаль в многоборье Универсиады. Сегодня же принесли команде еще одно золото и одно серебро на отдельных снарядах", — заявила гимнастка команды Азербайджана по художественной гимнастике Гюллю Агаларзаде в беседе с журналистами.

Как передает корреспондент İdman.biz из Германии, спортсменка выразила благодарность всей команде за совместный успех.

"Мы очень счастливы этим результатам — это исторические медали для азербайджанской гимнастики. Через месяц состоится чемпионат мира, и мы будем работать над ошибками, чтобы достичь поставленных целей. Универсиада — важный шаг на этом пути", — сказала Агаларзаде.

Она выразила надежду, что успех гимнасток станет мотивацией для остальных азербайджанских спортсменов на Универсиаде.

"Наша главная цель — достойно представить Азербайджан. Я хочу поблагодарить своих партнеров по команде — мы очень сильная команда. Вчера и сегодня мы выложились по максимуму, и надеюсь, наши успехи станут мотивацией для других спортсменов", — подчеркнула Агаларзаде.

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