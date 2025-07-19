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В Сумгайыте пройдёт первенство города по художественной гимнастике

Гимнастика
Новости
19 Июля 2025 17:59
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В Сумгайыте пройдёт первенство города по художественной гимнастике

В Сумгайыте пройдёт первенство города по художественной гимнастике.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила Федерация гимнастики Азербайджана.

Соревнования стартуют третьего августа в Сумгайытском Олимпийском спортивном комплексе.

İdman.biz

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