В Сумгайыте пройдёт первенство города по художественной гимнастике.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила Федерация гимнастики Азербайджана.
Соревнования стартуют третьего августа в Сумгайытском Олимпийском спортивном комплексе.
İdman.biz
В Сумгайыте пройдёт первенство города по художественной гимнастике.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила Федерация гимнастики Азербайджана.
Соревнования стартуют третьего августа в Сумгайытском Олимпийском спортивном комплексе.
İdman.biz
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