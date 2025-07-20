Представитель НОК встретился с азербайджанскими гимнастами в Осеке

Азербайджанские гимнасты прибыли в хорватский город Осиек для участия в XVIII Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале, передает İdman.biz.

Начальник спортивного управления Национального олимпийского комитета Азербайджана Гасанага Рзаев встретился со спортсменами, ознакомился с условиями их проживания и провел беседу с тренерами. Представитель НОК пожелал нашей команде успешного выступления на турнире.

Соревнования по спортивной гимнастике начнутся 22 июля и пройдут в зале "Градски Врт".

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