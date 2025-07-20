20 Июля 2025
RU

Представитель НОК встретился с азербайджанскими гимнастами в Осеке

Гимнастика
Новости
20 Июля 2025 13:47
11
Представитель НОК встретился с азербайджанскими гимнастами в Осеке

Азербайджанские гимнасты прибыли в хорватский город Осиек для участия в XVIII Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале, передает İdman.biz.

Начальник спортивного управления Национального олимпийского комитета Азербайджана Гасанага Рзаев встретился со спортсменами, ознакомился с условиями их проживания и провел беседу с тренерами. Представитель НОК пожелал нашей команде успешного выступления на турнире.

Соревнования по спортивной гимнастике начнутся 22 июля и пройдут в зале "Градски Врт".

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Гюллю Агаларзаде: "Мы завоевали исторические медали для азербайджанской гимнастики" - ВИДЕО
19 Июля 22:35
Гимнастика

Гюллю Агаларзаде: "Мы завоевали исторические медали для азербайджанской гимнастики" - ВИДЕО

Азербайджанская гимнастка поделилась своими впечатлениями от выступления на Универсиаде

Универсиада: Азербайджанские гимнастки получили золотые и серебряные медали - ФОТО
19 Июля 20:55
Гимнастика

Универсиада: Азербайджанские гимнастки получили золотые и серебряные медали - ФОТО

В Рейнско-Рурском регионе состоялась церемония награждения нашей сборной по групповым упражнениям
Азербайджанские гимнастки выиграли три медали на Универсиаде - ФОТО
19 Июля 20:12
Гимнастика

Азербайджанские гимнастки выиграли три медали на Универсиаде - ФОТО

Две золотые и одна серебряная награда — итог успешного выступления команды в Германии

Азербайджанские гимнастки вновь победили на Универсиаде - ФОТО
19 Июля 18:08
Гимнастика

Азербайджанские гимнастки вновь победили на Универсиаде - ФОТО

Групповая команда стала лучшей в упражнении с пятью лентами

В Сумгайыте пройдёт первенство города по художественной гимнастике
19 Июля 17:59
Гимнастика

В Сумгайыте пройдёт первенство города по художественной гимнастике

Соревнования стартуют третьего августа
Эльнара Гусейнова: "Всемирная Универсиада для нас — этап подготовки к чемпионату мира" - ВИДЕО
19 Июля 00:20
Гимнастика

Эльнара Гусейнова: "Всемирная Универсиада для нас — этап подготовки к чемпионату мира" - ВИДЕО

Тренер групповой команды Азербайджана поделилась мнением о триумфе подопечных на соревнованиях в Германии

Самое читаемое

Усик установил рекорд по гонорару в поединке с Дюбуа
02:35
Бокс

Усик установил рекорд по гонорару в поединке с Дюбуа

Украинский чемпион заработал самую крупную сумму в своей карьере
От Марадоны до Месси. Величайшие "десятки" в истории "Барселоны"
18 Июля 10:29
Мировой футбол

От Марадоны до Месси. Величайшие "десятки" в истории "Барселоны"

Теперь под десятым номером будет играть Ламин Ямаль
Александр Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира - ВИДЕО
01:45
Бокс

Александр Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира - ВИДЕО

Украинский боксер завершил реванш с британцем в пятом раунде и завоевал все титулы в супертяжелом весе

Джейсон Стэтхэм и Джейк Пол приехали посмотреть на бой Усика и Дюбуа - ВИДЕО
01:21
MMA

Джейсон Стэтхэм и Джейк Пол приехали посмотреть на бой Усика и Дюбуа - ВИДЕО

Британский актер и известный блогер посетили масштабное боксерское шоу