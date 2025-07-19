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Азербайджанские гимнастки выиграли три медали на Универсиаде - ФОТО

Гимнастика
Новости
19 Июля 2025 20:12
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Азербайджанские гимнастки выиграли три медали на Универсиаде - ФОТО

Групповая команда по художественной гимнастике завершила выступление на Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе Германии с тремя медалями — двумя золотыми и одной серебряной.

Как передает корреспондент İdman.biz из Германии, в состязаниях групп по художественной гимнастике сегодня прошли два финала.

Команда в составе Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде, Дарьи Сорокиной, Камиллы Алиевой и Елизаветы Лузан, одержавшая накануне победу в многоборье, в первом финале выступила с пятью лентами. Грации получили оценку 22.850 от судей и завоевали золотую медаль. Серебро досталось украинкам, бронзу выиграла Южная Корея.

Во втором финале — с тремя мячами и двумя обручами — наша команда завоевала серебро, получив оценку 23.950. Первое место заняла Украина, бронза — у Тайваня.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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