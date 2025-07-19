Азербайджанские гимнастки вновь победили на Универсиаде - ФОТО

Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала вторую золотую медаль на Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе Германии.

Как передает корреспондент İdman.biz из Германии, в соревнованиях групп сегодня проходят два финала.

Команда в составе Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде, Дарьи Сорокиной, Камиллы Алиевой и Елизаветы Лузан, одержавшая накануне победу в многоборье, в первом финале выступила с пятью лентами. Грации получили оценку 22.850 от судей и завоевали золотую медаль.

Серебро у украинок, бронзу выиграла Южная Корея.

Впереди — финал с тремя мячами и двумя обручами.

Зяки Фейзуллаев

İdman.biz