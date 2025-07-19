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Эльнара Гусейнова: "Всемирная Универсиада для нас — этап подготовки к чемпионату мира" - ВИДЕО

Гимнастика
Новости
19 Июля 2025 00:20
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Эльнара Гусейнова: "Всемирная Универсиада для нас — этап подготовки к чемпионату мира" - ВИДЕО

Всемирная Универсиада для групповой команды Азербайджана является одним из этапов подготовки к чемпионату мира.

Как передает собственный корреспондент İdman.biz из Германии, об этом заявила тренер групповой команды Азербайджана по художественной гимнастике Эльнара Гусейнова.

Напомним, что групповая команда принесла Азербайджану первую медаль Всемирной Универсиады-2025, поднявшись на высшую ступень пьедестала.

"Это первая медаль Азербайджана на Универсиаде. К тому же это первое выступление групповой команды Азербайджана на Универсиаде — и мы сразу завоевали золотую награду, с чем всех поздравляю. Для нас эти соревнования являются частью подготовки к чемпионату мира, который пройдет в конце августа", — сказала Гусейнова.

Заки Фейзуллаев
İdman.biz

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