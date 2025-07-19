Универсиада: Азербайджанские гимнастки получили золотые и серебряные медали - ФОТО

В немецком Рейнско-Рурском регионе состоялось награждение команды Азербайджана по художественной гимнастике, добившейся высоких результатов на 32-й Всемирной летней Универсиаде.

Как передает корреспондент İdman.biz из Германии, сегодня азербайджанским гимнасткам были вручены золотые и серебряные медали. Наши спортсменки заняли первое место в упражнении с лентами, а в выступлении с тремя мячами и двумя обручами завоевали серебро. Согласно правилам турнира, при церемонии награждения гимны стран не исполняются.

Напомним, накануне сборная Азербайджана также выиграла золото в многоборье.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz