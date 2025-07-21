Добившиеся успеха на Универсиаде азербайджанские гимнастки вернулись в Баку

Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике, добившаяся успеха на 32-й Всемирной летней Универсиаде в Германии, вернулась в Баку.

Как сообщает İdman.biz, в Международном аэропорту Гейдара Алиев гимнасток встретили представители Федерации гимнастики Азербайджана, спортсменки и члены их семей.

Наша команда завершила Универсиаду с тремя медалями. Группа в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Дарьи Сорокиной, Елизаветы Лузан и Камиллы Алиевой завоевала две золотые и одну серебряную награды в различных программах.

Это первый успех наших гимнасток в командных соревнованиях в истории Универсиады.

İdman.biz