Объявлены призовые Кубка Европы

Европейская гимнастика (EG) обнародовала призовые для Кубка Европы среди «художниц», который пройдет 15-18 мая в Бургасе (Болгария) с участием команды Азербайджана.

Как передает İdman.biz, победительница Cross Battles в индивидуальном зачете получит 6000 евро, серебряная призерка - 4000, а бронзовая - 2500 евро.

Победа в Cross Battles среди команд по групповым упражнениям оценивается в 10.000 евро, серебряные призеры получат 6000, а бронзовые - 4000 евро.

Кубок Европы пройдет в уже привычном формате. По итогам квалификации многоборья 16 гимнасток, которые попадут в финал абсолютного первенства, проведут так называемый Cross Battles - раунды на выбывание.

Согласно положению, грация, занявшая первое место в квалификации, в 1/8 финала встретится с участницей, вошедшей в финал с 16-го места, вторая гимнастка - с 15-й и так далее. Причем, каждая участница исполнит лишь один вид и так вплоть до финала.

То же самое касается команд по групповым упражнениям.

İdman.biz