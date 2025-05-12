17 медалей гимнастов из Кракова - ФОТО

В Кракове (Польша) прошел международный турнир по прыжкам на батуте и тамблингу.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана завоевала на соревнованиях 17 медалей.

В прыжках на батуте Фархад Мустафаев (двойной мини-батут, 45,600 балла), Самира Гусейнова (50,770 балла) и Шафига Гумбатова (двойной мини-батут, 42,200 балла) завоевали золотые медали. Аммар Бахшалиев (99,340 балла) не только одержал победу, но и поднялся на третью ступень пьедестала почета (двойной мини-батут, 23,700 балла). Второе место занял Магомед Гасанли (86,720 балла).

Никита Колешников (двойной мини-батут, 46,430 балла) завоевал серебро (42,900 балла) и бронзу. Фархад Велиев (двойной мини-батут, 23,800 балла) занял второе (87,690 балла) и третье место.

Бронзовые медали завоевали Айлин Агазаде (44,200 балла) и Аян Шабанова (47,300 балла).

В соревнованиях на акробатической дорожке Санан Рзазаде (39,100 балла) и Тофик Алиев (30,900 балла) завоевали золото, Алексей Караташов (26,900 балла) и Мехти Алиев (52,380 балла) взяли серебро, а Адиль Гаджизаде (24,000 балла) удостоился бронзы.

İdman.biz