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Герои чемпионата Европы выступят на Кубке мира

Гимнастика
Новости
13 Мая 2025 12:40
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Герои чемпионата Европы выступят на Кубке мира

Команда Азербайджана по акробатике примет участие на Кубке мира, который стартует 30 мая в Бургасе (Болгария).

Как передает İdman.biz, в состав вошли смешанные пары Агасиф Рагимов - Разия Сеидли, Милана Алиева - Сабир Агаев, мужской дуэт Мурад Рафиев - Даниэль Аббасов, мужская группа в составе Расула Сеидли, Риада Сафарова, Сеймура Джафарова и Абдуллы Аль-Мешаихи и женская группа в лице Незрин Зейниевой, Анахиты Баширли и Зохры Рашидовой.

Для акробатов это будет первый старт после чемпионата Европы в Люксембурге, где они завоевали одну золотую, четыре серебряные и три бронзовые награды.

На Кубок мира заявились команды из 11-и стран.

İdman.biz

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