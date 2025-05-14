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Гимнастку, выигравшую две медали в Баку, хотят лишить гражданства

Гимнастика
Новости
14 Мая 2025 00:01
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Гимнастку, выигравшую две медали в Баку, хотят лишить гражданства

Президент Болгарской федерации художественной гимнастики Илиана Раева заявила, что организация добивается лишения болгарского гражданства 17-летней гимнастки Эльвиры Краснобаевой, сообщает İdman.biz.

Поводом стало её участие в марте в турнире «Гран-при Кубок чемпионов Алины Кабаевой» в Москве под флагом Болгарии, несмотря на отказ выступать за национальную команду и выезд из страны по семейным обстоятельствам.

Раева подчеркнула, что Краснобаева получила болгарское гражданство благодаря спортивным заслугам и с детства тренировалась в Болгарии. По её словам, гимнастка не имела права представлять страну за рубежом без разрешения, особенно на соревнованиях, не признанных Международной федерацией гимнастики.

Федерация намерена добиваться аннулирования паспорта всеми законными способами.

Отметим, что Эльвира Краснобаева в прошлом году стала серебряным призёром в многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку. На том же турнире она также завоевала серебро в упражнении с лентой.

İdman.biz

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