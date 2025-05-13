Система олимпийской квалификации в гимнастике утверждена

Совет Международной федерации гимнастики (FIG) провел заседание в Кавре (Мальта).

Как передает İdman.biz, в Совете принял участие и президент Европейской гимнастики Фарид Гаибов. Собравшиеся утвердили систему олимпийской квалификации на Лос-Анджелес-2028 для мужской и женской спортивной гимнастики, художественной гимнастики и прыжков на батуте. В ближайшее время положение будет опубликовано.

Также был открыт тендер на проведение чемпионатов мира 2029 года по мужской и женской спортивной гимнастике, художественной гимнастике, прыжкам на батуте и юниорских чемпионатов мира среди «спортивников» и «художниц».

Также Совет FIG утвердил предлагаемые изменения в Техническом регламенте, а также обновление дисциплинарного кодекса.

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