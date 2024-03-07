Нурлана Мамедзаде: "Надеемся, что Симонов вновь порадует нас"

"Мы надеемся, что Никита Симонов, победивший несколько недель назад в Котбусе, продолжит свое успешное выступление в Баку".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила Генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде.

Она отметила, что в прошлом году на Кубке мира в Баку Симонов занял первое место на кольцах, а сейчас борется за олимпийскую лицензию. "У него есть хорошая возможность выиграть вакансию мы верим, что все у Никиты получится и он порадует азербайджанских болельщиков", - подчеркнула Н.Мамедзаде.

Она добавила, что шансы на успешное выступление имеют и другие азербайджанские спортсмены, в числе которых Иван Тихонов. "Расул Ахмедзаде еще в прошлом сезоне выступал среди юниоров, а теперь проводит первый полноценный сезон в элите. Рассчитываем на всех", - заметила Генеральный секретарь.

Также она рассказала о том, что в Баку приехали лидеры мировой гимнастики: "Конкуренция будет очень высокой практически на каждом снаряде. В Баку приехали мировые имена и предстоит увлекательная борьба".

Заки Фейзуллаев

İdman.biz