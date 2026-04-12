Пезу Вашку: “Что бы ни было, Тофик Алиев и Михаил Малкин остаются громкими именами в спорте” – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ

Португальский тамблингист Пезу Вашку, победивший на чемпионате Европы, поделился впечатлениями от завоевания “золота” на домашней арене.

“Совсем не ожидал победы. Приехал сюда подготовленным, но никогда не думал, что выиграю – особенно с этими комбинациями. Это моя программа мечты, и все было бы не так, если бы я победил не с ней”, – сказал он в беседе с İdman.Biz сразу после завершения финала.

Вашку называет эту медаль “отличным реваншем” после того, как на чемпионате Европы 2024 года, который тоже проходил в Португалии, он стал финалистом, но занял седьмое место.

“Это мечта, ставшая реальностью, особенно потому, что все произошло дома, во второй раз после 2024 года. Тогда я был финалистом, но не получилось. Сейчас это ощущается как реванш – и какой же это отличный реванш.

Слышать португальский гимн на чемпионате Европы… Это ощущается по-особенному. Я не могу это описать”.

Он также высказался о других финалистах этого ЧЕ – азербайджанских спортсменах Тофике Алиеве и Михаиле Малкине:

“Я ожидал, что они оба будут на пьедестале. Алиев и Малкин были моими главными соперниками. Я понимал, что мне будет непросто соревноваться с ними, потому что они действительно очень сильные. Что бы ни произошло, они остаются громкими именами в этом виде спорта”.

Вашку добавил, что у него с азербайджанскими атлетами сложились дружеские отношения, однако во время соревнований приходится отодвигать личное в сторону: “Мы все друзья, хорошо ладим. Они отличные ребята, но во время соревнований мы соперники. Поэтому нужно действовать стратегически, независимо от наших отношений”.

Напомним, что Тофик Алиев стал серебряным призером ЧЕ в личных соревнованиях, а Михаил Малкин расположился на 4-ом месте. Оба спортсмена завоевали “серебро” в командном зачете.