12 Апреля 2026
Пезу Вашку: “Что бы ни было, Тофик Алиев и Михаил Малкин остаются громкими именами в спорте” – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ

Гимнастика
12 Апреля 2026 19:04
Пезу Вашку: “Что бы ни было, Тофик Алиев и Михаил Малкин остаются громкими именами в спорте” – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ

Португальский тамблингист Пезу Вашку, победивший на чемпионате Европы, поделился впечатлениями от завоевания “золота” на домашней арене.

“Совсем не ожидал победы. Приехал сюда подготовленным, но никогда не думал, что выиграю – особенно с этими комбинациями. Это моя программа мечты, и все было бы не так, если бы я победил не с ней”, – сказал он в беседе с İdman.Biz сразу после завершения финала.

Вашку называет эту медаль “отличным реваншем” после того, как на чемпионате Европы 2024 года, который тоже проходил в Португалии, он стал финалистом, но занял седьмое место.

“Это мечта, ставшая реальностью, особенно потому, что все произошло дома, во второй раз после 2024 года. Тогда я был финалистом, но не получилось. Сейчас это ощущается как реванш – и какой же это отличный реванш.

Слышать португальский гимн на чемпионате Европы… Это ощущается по-особенному. Я не могу это описать”.

Он также высказался о других финалистах этого ЧЕ – азербайджанских спортсменах Тофике Алиеве и Михаиле Малкине:

“Я ожидал, что они оба будут на пьедестале. Алиев и Малкин были моими главными соперниками. Я понимал, что мне будет непросто соревноваться с ними, потому что они действительно очень сильные. Что бы ни произошло, они остаются громкими именами в этом виде спорта”.

Вашку добавил, что у него с азербайджанскими атлетами сложились дружеские отношения, однако во время соревнований приходится отодвигать личное в сторону: “Мы все друзья, хорошо ладим. Они отличные ребята, но во время соревнований мы соперники. Поэтому нужно действовать стратегически, независимо от наших отношений”.

Напомним, что Тофик Алиев стал серебряным призером ЧЕ в личных соревнованиях, а Михаил Малкин расположился на 4-ом месте. Оба спортсмена завоевали “серебро” в командном зачете.

Лейла Эминова
İdman.Biz
Новости по теме

Тофик Алиев завоевал "серебро" на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ВИДЕО
17:41
Гимнастика

Тофик Алиев завоевал "серебро" на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ВИДЕО

Ранее тамблинг также взял "серебро" в командном зачете
Юный супермен на ЧЕ: азербайджанский батутист выступил в 5 финалах – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
17:00
Гимнастика

Юный супермен на ЧЕ: азербайджанский батутист выступил в 5 финалах – İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ВИДЕО

Аммар Бахшалиев поделился своими впечталениями от соревнований

Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
13:15
Гимнастика

Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ВИДЕО

Тренер сборной Азербайджана оценил выступление команды на чемпионате Европы
Адиль Гаджизаде: "На чемпионате мира выступим еще лучше" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
12:16
Гимнастика

Адиль Гаджизаде: "На чемпионате мира выступим еще лучше" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ВИДЕО

Азербайджанский гимнаст нацелен на защиту титула на мировом первенстве

Тофик Алиев: "Горжусь серебряной медалью на чемпионате Европы"
11:59
Гимнастика

Тофик Алиев: "Горжусь серебряной медалью на чемпионате Европы"

Азербайджанский гимнаст поделился эмоциями после успеха в командном турнире

Алексей Караташов: "Очень рад медали на своем дебютном взрослом старте" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
09:15
Гимнастика

Алексей Караташов: "Очень рад медали на своем дебютном взрослом старте" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ

Тамблингист завоевал "серебро" в командном зачете ЧЕ

Самое читаемое

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ
10 Апреля 01:45
Мировой футбол

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ

При этом Ковач будет работать на чемпионате мира 2026 года
В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике
10 Апреля 17:12
Гимнастика

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике

Соревнования охватят мужские и женские дисциплины

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Апреля 15:50
Мировой футбол

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ

31-й тур чемпионата Испании проходит на фоне нового удара по амбициям мадридцев

Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Апреля 23:00
Гимнастика

Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершился командный финал в тамблинге