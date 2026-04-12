Тофик Алиев: "Горжусь серебряной медалью на чемпионате Европы"

Азербайджанский гимнаст Тофик Алиев прокомментировал выступление сборной на чемпионате Европы по тамблингу.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен отметил, что гордится завоеванной серебряной медалью в командном зачете.

"На чемпионате Европы мы завоевали серебряную медаль в командном зачете. Горжусь своими партнерами по команде. Сегодня состоятся индивидуальные финалы. Михаил Малкин и я постараемся достойно представить наш флаг", - написал Алиев в социальных сетях.

Отметим, что чемпионат Европы по батутной гимнастике и тамблингу, проходящий в португальском Портимао, завершится сегодня.