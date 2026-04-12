12 Апреля 2026
Тофик Алиев: "Горжусь серебряной медалью на чемпионате Европы"

Азербайджанский гимнаст Тофик Алиев прокомментировал выступление сборной на чемпионате Европы по тамблингу.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен отметил, что гордится завоеванной серебряной медалью в командном зачете.

"На чемпионате Европы мы завоевали серебряную медаль в командном зачете. Горжусь своими партнерами по команде. Сегодня состоятся индивидуальные финалы. Михаил Малкин и я постараемся достойно представить наш флаг", - написал Алиев в социальных сетях.

Отметим, что чемпионат Европы по батутной гимнастике и тамблингу, проходящий в португальском Портимао, завершится сегодня.

Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ

Тренер сборной Азербайджана оценил выступление команды на чемпионате Европы
Адиль Гаджизаде: "На чемпионате мира выступим еще лучше" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
Адиль Гаджизаде: "На чемпионате мира выступим еще лучше" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ

Азербайджанский гимнаст нацелен на защиту титула на мировом первенстве

Алексей Караташов: "Очень рад медали на своем дебютном взрослом старте" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
Алексей Караташов: "Очень рад медали на своем дебютном взрослом старте" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ

Тамблингист завоевал "серебро" в командном зачете ЧЕ
Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершился командный финал в тамблинге

Азербайджанские батутисты завоевали лицензию на Европейские игры 2027 - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
Азербайджанские батутисты завоевали лицензию на Европейские игры 2027 - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Очередная пара батутистов прошла в финал
В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике
В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике

Соревнования охватят мужские и женские дисциплины

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ
Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ

При этом Ковач будет работать на чемпионате мира 2026 года
Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ
Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ

31-й тур чемпионата Испании проходит на фоне нового удара по амбициям мадридцев

