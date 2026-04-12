Адиль Гаджизаде: "На чемпионате мира выступим еще лучше" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ

Азербайджанский тамблингист Адиль Гаджизаде прокомментировал İdman.Biz выступление спортсменов на чемпионате Европы в Портимао (Португалия).

Спортсмен стал одним из тех, кто завоевал серебряную медаль в командном первенстве на континентальном турнире по батутной гимнастике.

"Считаю, что для нас все закончилось хорошо, просто были некоторые стратегические ошибки, из-за которых мы не смогли завоевать золото. Да, многие страны мечтают о серебре, но мы, конечно же, хотели золотые медали, чтобы защитить титул чемпионов Европы. Думаю, что на чемпионате мира, который пройдет в ноябре, мы выступим еще лучше", - заявил Гаджизаде.