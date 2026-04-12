Алексей Караташов: "Очень рад медали на своем дебютном взрослом старте" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ

"Хоть я сегодня и не выступал, но очень переживал за ребят, и болел за них".

Об этом в беседе с İdman.Biz сказал член сборной Азербайджана по тамблингу Алексей Караташов после того, как азербайджанская команда завоевала "серебро" на чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойному мини-батуту и тамблингу.

"После каждого выступления ребят становилось все спокойнее. Последним прыгал Адиль, и когда я увидел, что он уверенно приземлился на ноги, был безумно рад", - поделился он.

Алексей Караташов отметил, что рад результату, несмотря на то, что команда рассчитывала на "золото":

"Конечно, хотелось бы первое место. Мы серьезно готовились к этим соревнованиям. Но в любом случае эта медаль - большой успех".

Для спортсмена это были первые соревнования во взрослой категории - и уже серебряная медаль на чемпионате Европы.

"Я очень рад медали на своем дебютном взрослом старте. Выступать среди взрослых было непросто. В индивидуальных соревнованиях я сильно переживал. Меня очень поддержали партнеры по команде и особенно наш тренер", - подчеркнул он.

Караташов добавил, что приобрел важный опыт, а другие тамблингисты сборной служат для него примером и помогают в развитии.

В завершение он отметил, что будет болеть за Михаила Малкина и Тофика Алиева, которые выступят завтра в индивидуальных финалах.