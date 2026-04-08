Луиш Арраис: "У Азербайджана сильные спортсмены, хорошая федерация" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ

"Надеюсь, это будет лучший чемпионат Европы за всю историю. Мы хотим, чтобы гости получили удовольствие от пребывания в Портимане и Португалии в целом". Об этом в беседе с İdman.Biz сказал президент Федерации гимнастики Португалии Луиш Арраис.

Сегодня, 8 апреля, в португальском Портимана стартует Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойному минитрампу и тамблингу, где в том числе выступят 23 азербайджанских спортсмена.

Арраис отметил, что ожидает ярких выступлений от всех участников чемпионата, включая португальскую национальную команду, и подчеркнул, что гимнастика активно развивается в стране, чему в том числе способствует организация многочисленных соревнований по различным дисциплинам.

"Одна из наших целей - популяризировать гимнастику в стране, в том числе посредством медиа. Нам очень нравится проводить соревнования, и мы видим определенную отдачу от этого. Гимнастика растет в Португалии каждый год. Сейчас у нас лучшие показатели на национальном уровне за всю историю. Наши спортсмены быстро прогрессируют во всех девяти дисциплинах".

Он также подчеркнул высокий уровень азербайджанских спортсменов:

"Азербайджан представлен сильной командой, у вас отличные спортсмены, хорошая федерация и серьезные инвестиции. У Азербайджана замечательный министр спорта Фарид Гаибов - профессионал и прекрасный человек. У вас также хороший рост в Европейской гимнастике".

Луиш Арраис добавил, что любит приезжать в Баку, а Национальную арену гимнастики назвал "просто потрясающей".

По его словам, он ведет переговоры с азербайджанской стороной для того, чтобы приехать в следующем месяце со спортсменами из художественной гимнастики и акробатики на сбор в Баку.