4 Апреля 2026 13:25
Барбара Домингос: "В Азербайджане отличные условия для подготовки" – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

"Это мой третий приезд в Азербайджан, и это невероятный опыт, особенно потому, что у нас есть возможность тренироваться здесь, осваивать зарубежные техники и выступать".

Об этом в беседе с İdman.Biz заявила бразильская гимнастка Барбара Домингос. Она и другие спортсменки сборной Бразилии находятся в Азербайджане, где готовятся к этапу Кубка мира. В рамках подготовки они представили показательные выступления вне конкурса на международном турнире AGF Trophy, проходящем на Национальной гимнастической арене.

Спортсменка отметила, что при дальних поездках особенно важно приезжать на соревнования заранее:

"Сейчас у нас предсезонный период – начало подготовки к соревновательному сезону. Разница во времени между Азербайджаном и Бразилией составляет 7 часов. Адаптация играет большую роль в восстановлении. Поэтому нам важно приезжать заранее, в том числе из-за климата – иногда здесь немного холоднее или, наоборот, теплее, чем у нас дома. Это тоже влияет на физическое состояние. Хорошо, что мы можем адаптироваться и одновременно совершенствовать свою хореографию с помощью новых техник. А благодаря высокому уровню организации можем без проблем поддерживать привычный тренировочный режим".

Она добавила, что у нее пока не было возможности как следует познакомиться с городом: "Но то немногое, что я увидела, мне очень понравилось – Баку красивый город".

Домингос также поделилась мыслями о развитии художественной гимнастики в Бразилии. По ее словам, этот вид спорта сейчас активно прогрессирует, особенно с учетом результатов как в индивидуальных, так и в групповых упражнениях.

"Это очень важно для нас, потому что, к сожалению, раньше гимнастика не была широко представлена в Бразилии. Все сильно изменилось после того, как мы начали выигрывать крупные соревнования, а особенно после наших результатов на чемпионате мира в Рио-де-Жанейро в прошлом году. Хотим мы этого или нет, но это кардинально изменило отношение к гимнастике в Бразилии и дало большой толчок ее развитию".

Отметим, что Барбара Домингос является одной из ведущих гимнасток Бразилии – спортсменкой, добившейся ряда исторических результатов на мировой арене для своей страны. В частности, она стала первой представительницей Бразилии, вышедшей в финал олимпийского многоборья.

