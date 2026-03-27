В Баку продолжается 31-е первенство Азербайджана по художественной гимнастике - ФОТО

В Национальной гимнастической арене проходят соревнования 31-го первенства Азербайджана по художественной гимнастике. Турнир собрал ведущих представительниц этого вида спорта со всей республики.

Как сообщает İdman.Biz, в рамках первенства наиболее талантливые гимнастки страны демонстрируют свое мастерство в борьбе за звание чемпиона Азербайджана. Соревнования, ставшие традиционной площадкой для выявления перспективных кадров сборной, продлятся до 28 марта.

Организаторы отмечают высокий уровень подготовки участниц и значимость турнира для развития художественной гимнастики в регионе. Победители и призеры первенства будут определены по итогам финальных выступлений в заключительный день соревнований.