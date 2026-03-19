"В шесть лет попросила маму записать меня на гимнастику" - İdman.Biz говорит с победительницами первенства

Сегодня в рамках открытого регионального первенства Азербайджана по художественной гимнастике юные спортсменки из разных уголков страны продемонстрировали яркие и запоминающиеся выступления.

İdman.Biz поговорил с победительницами каждой возрастной категории.

"Я очень рада, что заняла первое место. Спасибо моему тренеру Фатиме ханум за поддержку и помощь", - сказала победительница самой младшей категории, девятилетняя Нурай Долчаева из Сумгайыта.

Девочка занимается гимнастикой с шести лет. "Я смотрела по телевизору, как гимнастки выступают с булавами. Мне это очень понравилось, и я попросила маму записать меня на занятия".

По ее словам, она равняется на гимнасток, побеждающих на чемпионате страны, и мечтает однажды оказаться на их месте.

Другая представительница Сумгайыта, 11-летняя Инджи Исмиханлы, заняла первое место среди подростков.

Девочка призналась, что получила большое удовольствие от соревнований: "Я даже не волновалась. Меня поддержала мой тренер, я ее очень люблю".

Любимый предмет спортсменки - мяч. По ее мнению, именно с этим снарядом ей удалось показать лучшее выступление.

Исмиханлы стала первой в семье, кто решил посвятить себя гимнастике, и намерена продолжать спортивную карьеру. Ее любимая гимнастка - болгарка Стиляна Николова.

В старшей возрастной категории победу одержала 15-летняя Мехрибан Салаева. Спортсменка отметила, что подготовка к соревнованиям была непростой, однако она рада результату.

"Я довольна своим выступлением, хотя и были ошибки. Особенно понравилось, как я выступила с обручем", - сказала она.

Девушка также призналась, что сильно переживала: "Но больше всего я волновалась не за себя, а за подруг, которые тоже выступали. Мы поддерживали друг друга и обнимались перед выходом на ковер".

Салаева добавила, что мечтает принять участие в европейских турнирах и стать чемпионкой страны.