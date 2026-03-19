19 Марта 2026 17:38
"В шесть лет попросила маму записать меня на гимнастику" - İdman.Biz говорит с победительницами первенства

Сегодня в рамках открытого регионального первенства Азербайджана по художественной гимнастике юные спортсменки из разных уголков страны продемонстрировали яркие и запоминающиеся выступления.

İdman.Biz поговорил с победительницами каждой возрастной категории.

"Я очень рада, что заняла первое место. Спасибо моему тренеру Фатиме ханум за поддержку и помощь", - сказала победительница самой младшей категории, девятилетняя Нурай Долчаева из Сумгайыта.

Девочка занимается гимнастикой с шести лет. "Я смотрела по телевизору, как гимнастки выступают с булавами. Мне это очень понравилось, и я попросила маму записать меня на занятия".

По ее словам, она равняется на гимнасток, побеждающих на чемпионате страны, и мечтает однажды оказаться на их месте.

Другая представительница Сумгайыта, 11-летняя Инджи Исмиханлы, заняла первое место среди подростков.

Девочка призналась, что получила большое удовольствие от соревнований: "Я даже не волновалась. Меня поддержала мой тренер, я ее очень люблю".

Любимый предмет спортсменки - мяч. По ее мнению, именно с этим снарядом ей удалось показать лучшее выступление.

Исмиханлы стала первой в семье, кто решил посвятить себя гимнастике, и намерена продолжать спортивную карьеру. Ее любимая гимнастка - болгарка Стиляна Николова.

В старшей возрастной категории победу одержала 15-летняя Мехрибан Салаева. Спортсменка отметила, что подготовка к соревнованиям была непростой, однако она рада результату.

"Я довольна своим выступлением, хотя и были ошибки. Особенно понравилось, как я выступила с обручем", - сказала она.

Девушка также призналась, что сильно переживала: "Но больше всего я волновалась не за себя, а за подруг, которые тоже выступали. Мы поддерживали друг друга и обнимались перед выходом на ковер".

Салаева добавила, что мечтает принять участие в европейских турнирах и стать чемпионкой страны.

Новости по теме

Определены все призеры первенства по художественной гимнастике
16:31
Гимнастика

Определены все призеры первенства по художественной гимнастике - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Призовые места заняли представители клуба "Оджаг"
Сара Шукюрова: "Это первое соревнование такого формата по гимнастике в стране" - КОММЕНТАРИЙ IDMAN.BIZ
15:11
Гимнастика

Сара Шукюрова: "Это первое соревнование такого формата по гимнастике в стране" - КОММЕНТАРИЙ IDMAN.BIZ

Представитель ФГА о развитии спорта в регионах
Звезды гимнастики соберутся в Баку
18 Марта 10:46
Гимнастика

Звезды гимнастики соберутся в Баку

В столице пройдет этап Кубка мира FIG
Сельджан Махсудова выиграла международный турнир Dutch Trampoline Open
16 Марта 15:37
Гимнастика

Сельджан Махсудова выиграла международный турнир Dutch Trampoline Open

Азербайджанская гимнастка взяла "золото" в Алкмаре

Этап Кубка мира по батутной гимнастике ознаменовался историческим успехом сборной Азербайджана - ФОТО
16 Марта 00:00
Гимнастика

Этап Кубка мира по батутной гимнастике ознаменовался историческим успехом сборной Азербайджана - ФОТО

Наши гимнасты заняли две высшие ступени пьедестала почета
Никита Симонов завоевал "бронзу" на соревнованиях в Турции - ФОТО
15 Марта 00:52
Гимнастика

Никита Симонов завоевал "бронзу" на соревнованиях в Турции - ФОТО

Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Анталье

Самое читаемое

Рюдигер вступил в перепалку с Гвардиолой после матча Лиги чемпионов
18 Марта 10:59
Мировой футбол

Рюдигер вступил в перепалку с Гвардиолой после матча Лиги чемпионов - ВИДЕО

Эпизод произошел сразу после финального свистка

Футболиста "Галатасарая" унесли на носилках после столкновения с щитом
03:00
Мировой футбол

Футболиста "Галатасарая" унесли на носилках после столкновения с щитом

Игрок "Галатасарая" получил травму и покинул поле на носилках
Пощады не было: "Барселона" уничтожила "Ньюкасл" и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
18 Марта 23:41
Мировой футбол

Пощады не было: "Барселона" уничтожила "Ньюкасл" и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Семь голов на "Камп Ноу" принесли каталонцам уверенную победу

"Бавария" требует открыть крышу на "Сантьяго Бернабеу"
17 Марта 16:12
Мировой футбол

"Бавария" требует открыть крышу на "Сантьяго Бернабеу"

Мюнхенцы опасаются давления трибун в Мадриде