В Азербайджане проходит первенство по художественной гимнастике - ФОТО/ВИДЕО

26 Марта 2026 11:05
В Азербайджане стартовало первенство по художественной гимнастике.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, 31-й по счету чемпионат страны проходит в Национальной гимнастической арене.

В соревнованиях принимают участие самые талантливые гимнастки страны, которые демонстрируют свое мастерство и борются за звание чемпионки Азербайджана.

Отметим, что первенство Азербайджана по художественной гимнастике является одним из ключевых внутренних соревнований в национальном календаре. Турнир служит важной площадкой для отбора спортсменов в состав национальной сборной и позволяет оценить уровень подготовки гимнасток перед международными стартами.

Чемпионат завершится 28 марта.

Новости по теме

Азербайджанская гимнастка завоевала две медали в Словении
23 Марта 19:31
Гимнастика

Азербайджанская гимнастка завоевала две медали в Словении - ФОТО

Успешное выступление в Любляне принесло серебро и бронзу
"В шесть лет попросила маму записать меня на гимнастику" - İdman.Biz говорит с победительницами первенства
19 Марта 17:38
Гимнастика

"В шесть лет попросила маму записать меня на гимнастику" - İdman.Biz говорит с победительницами первенства

Победительницы открытого регионального первенства Азербайджана по художественной гимнастике поделились впечатлениями

Определены все призеры первенства по художественной гимнастике
19 Марта 16:31
Гимнастика

Определены все призеры первенства по художественной гимнастике - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Призовые места заняли представители клуба "Оджаг"
Сара Шукюрова: "Это первое соревнование такого формата по гимнастике в стране" - КОММЕНТАРИЙ IDMAN.BIZ
19 Марта 15:11
Гимнастика

Сара Шукюрова: "Это первое соревнование такого формата по гимнастике в стране" - КОММЕНТАРИЙ IDMAN.BIZ

Представитель ФГА о развитии спорта в регионах
Звезды гимнастики соберутся в Баку
18 Марта 10:46
Гимнастика

Звезды гимнастики соберутся в Баку

В столице пройдет этап Кубка мира FIG
Сельджан Махсудова выиграла международный турнир Dutch Trampoline Open
16 Марта 15:37
Гимнастика

Сельджан Махсудова выиграла международный турнир Dutch Trampoline Open

Азербайджанская гимнастка взяла "золото" в Алкмаре

Самое читаемое

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии
23 Марта 21:30
Плавание

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии - ФОТО

Сборная успешно выступила на Kutaisi Open Spring Cup

Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
23 Марта 13:34
Плавание

Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Главный тренер сборной по прыжкам в воду о жизни и работе в Баку
Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом
25 Марта 08:12
Мировой футбол

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом - ВИДЕО

Сына назвали Давидом
Шесть азербайджанских таэквондистов завоевали медали в Бельгии
23 Марта 20:14
Таэквондо

Шесть азербайджанских таэквондистов завоевали медали в Бельгии - ФОТО

Успешное выступление на турнире Belgian Open