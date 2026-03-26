В Азербайджане проходит первенство по художественной гимнастике - ФОТО/ВИДЕО

В Азербайджане стартовало первенство по художественной гимнастике.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, 31-й по счету чемпионат страны проходит в Национальной гимнастической арене.

В соревнованиях принимают участие самые талантливые гимнастки страны, которые демонстрируют свое мастерство и борются за звание чемпионки Азербайджана.

Отметим, что первенство Азербайджана по художественной гимнастике является одним из ключевых внутренних соревнований в национальном календаре. Турнир служит важной площадкой для отбора спортсменов в состав национальной сборной и позволяет оценить уровень подготовки гимнасток перед международными стартами.

Чемпионат завершится 28 марта.