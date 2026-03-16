Сельджан Махсудова выиграла международный турнир Dutch Trampoline Open

Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала золотую медаль на международном турнире по прыжкам на батуте Dutch Trampoline Open.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, соревнования прошли в городе Алкмар (Нидерланды).

В индивидуальной программе представительница Азербайджана набрала 56.580 балла и заняла первое место.

Кроме того, Махсудова получила специальный кубок как спортсменка, представившая на турнире наиболее сложную программу среди участниц.

Отметим, что Максуд Махсудов с результатом 60.030 балла поднялся на первую ступень пьедестала почета. Хусейн Аббасов с 57.410 баллами удостоился бронзовой медали.