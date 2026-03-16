Сельджан Махсудова выиграла международный турнир Dutch Trampoline Open

16 Марта 2026 15:37
Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова завоевала золотую медаль на международном турнире по прыжкам на батуте Dutch Trampoline Open.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, соревнования прошли в городе Алкмар (Нидерланды).

В индивидуальной программе представительница Азербайджана набрала 56.580 балла и заняла первое место.

Кроме того, Махсудова получила специальный кубок как спортсменка, представившая на турнире наиболее сложную программу среди участниц.

Отметим, что Максуд Махсудов с результатом 60.030 балла поднялся на первую ступень пьедестала почета. Хусейн Аббасов с 57.410 баллами удостоился бронзовой медали.

Новости по теме

Этап Кубка мира по батутной гимнастике ознаменовался историческим успехом сборной Азербайджана - ФОТО
00:00
Гимнастика

Этап Кубка мира по батутной гимнастике ознаменовался историческим успехом сборной Азербайджана - ФОТО

Наши гимнасты заняли две высшие ступени пьедестала почета
Никита Симонов завоевал "бронзу" на соревнованиях в Турции - ФОТО
15 Марта 00:52
Гимнастика

Никита Симонов завоевал "бронзу" на соревнованиях в Турции - ФОТО

Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Анталье
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на этапе Кубка мира - ФОТО
13 Марта 22:14
Гимнастика

Азербайджанские гимнасты завоевали медали на этапе Кубка мира - ФОТО

Сборная отличилась в синхронных прыжках на батуте в Алкмаре
В Баку пройдет чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике
13 Марта 12:57
Гимнастика

В Баку пройдет чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике

Соревнования примет Национальная гимнастическая арена
По художественной гимнастике пройдет Открытое региональное первенство
11 Марта 13:11
Гимнастика

По художественной гимнастике пройдет Открытое региональное первенство

Турнир состоится в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе
В Баку завершился этап Кубка мира FIG по спортивной гимнастике - ФОТО
8 Марта 17:59
Гимнастика

В Баку завершился этап Кубка мира FIG по спортивной гимнастике - ФОТО

Азербайджанские гимнасты выступили в финалах турнира в Национальной гимнастической арене

Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата Европы U-23
13 Марта 20:16
Борьба

Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата Европы U-23 - ОБНОВЛЕНО

Фарид Садыхлы победил соперника из Грузии по последнему результативному действию

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью
15 Марта 16:55
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Матч прошел в Евлахе в рамках 24-го тура

Чемпионка Европы: "Я чувствую себя больше азербайджанкой"
13 Марта 20:35
Борьба

Чемпионка Европы: "Я чувствую себя больше азербайджанкой"

Аида Керимова рассказала о семье, борьбе и связи с Азербайджаном

ЧЕ U23: азербайджанские борцы завоевали еще две медали - ОБНОВЛЕНО
14 Марта 21:54
Борьба

ЧЕ U23: азербайджанские борцы завоевали еще две медали - ОБНОВЛЕНО

Чемпионат Европы U-23 завершится 15 марта