Звезды гимнастики соберутся в Баку

Баку примет очередной крупный международный турнир по художественной гимнастике.

Как сообщает İdman.Biz, с 17 по 19 апреля 2026 года на Национальной гимнастической арене состоится этап Кубка мира FIG.

Турнир будет организован совместно Министерством молодежи и спорта Азербайджана и Федерацией гимнастики Азербайджана. В соревнованиях примут участие гимнастки из разных стран, которые выступят в индивидуальной программе и групповых упражнениях.

Одним из главных призов станет трофей AGF Trophy, который будет вручен гимнасткам и командам, набравшим наивысшие оценки за исполнение.