Махсудова и Мирзоев одержали победу на турнире в Ташкенте

В Ташкенте завершился международный турнир по прыжкам на батуте «Выше неба».

Как сообщает İdman.biz, в последний день соревнований команда Азербайджана завоевала две золотые и серебряную награду. Победу одержали Сельджан Махсудова и Ниджат Мирзоев, тогда как Али Нифталиев занял второе место.

Ранее в соревнованиях младших возрастных категорий победу отпраздновал Фархад Мустафаев, серебро примерил Омар Гасымлы, а Сема Джафарова и Аммар Бахшалиев завоевали бронзу. Мустафаев и Гасымлы также отличились в синхронных прыжках, став вторыми.А Джафарова выиграла бронзу в синхроне вместе с Шафигой Гумбатовой.

В синхронных прыжках серебро у Али Нифталиева и Мехти Алиева. А среди юниорок в синхроне золотые медали завоевали Аян Шабанова и Самира Гусейнова.

Ниджат Закиев

İdman.biz