Дональд Трамп завоевал два титула на турнире по гольфу в Нью-Джерси - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп завоевал два титула на клубном турнире, проходившем в его гольф-клубе Trump National Golf Club Bedminster в штате Нью-Джерси.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Goal, 80-летний Трамп завершил прохождение поля за 70 ударов.

Согласно заявлению организаторов турнира, Дональд Трамп был объявлен победителем в категориях сеньоров и суперветеранов.

В прессе отмечается, что этот успех стал одним из более чем 40 чемпионских титулов, о завоевании которых Трамп заявлял на принадлежащих ему гольф-клубах.