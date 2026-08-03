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Дональд Трамп завоевал два титула на турнире по гольфу в Нью-Джерси - ВИДЕО

Гольф
Новости
3 Августа 2026 01:50
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Дональд Трамп завоевал два титула на турнире по гольфу в Нью-Джерси - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп завоевал два титула на клубном турнире, проходившем в его гольф-клубе Trump National Golf Club Bedminster в штате Нью-Джерси.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Goal, 80-летний Трамп завершил прохождение поля за 70 ударов.

Согласно заявлению организаторов турнира, Дональд Трамп был объявлен победителем в категориях сеньоров и суперветеранов.

В прессе отмечается, что этот успех стал одним из более чем 40 чемпионских титулов, о завоевании которых Трамп заявлял на принадлежащих ему гольф-клубах.

İdman.Biz
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