Легенде гольфа предъявлено обвинение за вождение в нетрезвом виде

Титулованный американский гольфист Тайгер Вудс получил официальное обвинение в вождении в нетрезвом виде.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TMZ, спортсмену также вменяется отказ от прохождения физического или химического тестирования.

Инцидент произошел 27 марта во Флориде, где Вудс был арестован после аварии. По данным источника, он двигался на высокой скорости, задел другое транспортное средство и перевернулся на своем автомобиле. У гольфиста были выявлены признаки опьянения, а при нем обнаружены сильнодействующие таблетки.

Сам Вудс не признает свою вину. Отмечается, что ранее он уже привлекался к ответственности за нарушения, связанные с вождением.