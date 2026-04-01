1 Апреля 2026 06:16
Гольфист Вудс объявил о временном "уходе" для лечения

Американский гольфист Тайгер Вудс объявил о временном "уходе" для прохождения курса лечения. Он не пояснил, что именно подразумевается под уходом.

Как сообщает İdman.Biz, ранее Вудса задержали по обвинению в вождении в нетрезвом виде.

"Я осознаю серьезность ситуации, в которой нахожусь. Я ухожу на некоторое время, чтобы пройти курс лечения и сосредоточиться на своем здоровье. Это необходимо, чтобы я мог уделить приоритетное внимание своему самочувствию", - говорится в сообщении на странице гольфиста в социальной сети X.

Он также попросил обеспечить приватность ему и его семье в связи с щепетильностью вопроса.

Вудс был арестован 28 марта по обвинению в вождении в нетрезвом виде и доставлен в тюрьму округа Мартин (штат Флорида, США). Гольфист отказался от сдачи анализа мочи, несмотря на признаки отклонения его состояния от нормы. Тест на алкоголь не выявил следов опьянения, поэтому предполагается, что гольфист принимал наркотики или средства для медикаментозного лечения.

