В Азербайджане прошел первый международный юношеский турнир по гольфу - ФОТО

В Азербайджане впервые состоялся международный турнир по гольфу среди юношей.

Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях "Caspian Junior Cup 2026", организованных The National Azerbaijan Golf Club, приняли участие молодые спортсмены, представляющие национальные федерации гольфа Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

Турнир, проведенный при совместной организации Quba Palace Hotel и The National Azerbaijan Golf Club, стал заключительным мероприятием десятидневного Международного юношеского гольф-лагеря в Азербайджане.

В период лагеря участники проводили совместные тренировки, обменивались опытом и совершенствовали навыки под руководством главных тренеров национальных федераций. Особое внимание также уделялось укреплению дружеских связей между командами.

В церемонии награждения приняли участие представители дипломатического корпуса, послы стран-участниц в Азербайджане, депутаты, представители государственных структур, СМИ, блогеры и инфлюенсеры.

Главными целями соревнований стали развитие детского и юношеского гольфа, укрепление международного спортивного сотрудничества и продвижение Азербайджана как одного из развивающихся центров мирового гольфа.

По мнению организаторов, "Caspian Junior Cup" может положить начало международной спортивной традиции, которая в дальнейшем будет регулярно объединять молодых гольфистов стран региона.