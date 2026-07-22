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В Джебраиле и Газахе прошли ознакомительные занятия по гольфу - ФОТО

Гольф
Новости
22 Июля 2026 13:52
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В Джебраиле и Газахе прошли ознакомительные занятия по гольфу - ФОТО

В селе Горовлу Джебраильского района и в Газахском районе прошли презентационные и ознакомительные занятия по гольфу для местных жителей.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию гольфа Азербайджана, мероприятия были организованы совместно с Министерством молодежи и спорта. Занятия в Газахе состоялись в рамках проекта "Спортивная столица Газах".

Отмечается, что работа по популяризации гольфа в регионах продолжается в соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева по развитию спорта, привлечению молодежи к здоровому образу жизни и обеспечению массовости спорта на освобожденных от оккупации территориях.

Основной целью мероприятий стало знакомство жителей регионов с гольфом, повышение интереса детей и молодежи к спорту, продвижение здорового образа жизни и содействие развитию современных спортивных дисциплин.

Занятия провели главный тренер Федерации гольфа Азербайджана Турал Велизаде и его помощник Сахиб Мамедов.

Участникам рассказали об истории гольфа, основных правилах и начальных технических элементах. Дети, молодежь и другие местные жители также приняли участие в практических занятиях, научились пользоваться инвентарем и получили возможность выполнить первые удары.

Тренировки в Горовлу и Газахе прошли при большом интересе со стороны участников.

По завершении мероприятий генеральный секретарь Федерации гольфа Азербайджана Ариф Новрузов вручил участникам памятные подарки, связанные с гольфом.

Федерация гольфа Азербайджана и соответствующие структуры планируют продолжить подобные просветительские и практические мероприятия в различных регионах страны, включая освобожденные от оккупации территории.

İdman.Biz
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