В Азербайджане впервые прошли чемпионат страны и первенство по гольфу - ФОТО

В Губе состоялись чемпионат Азербайджана и первенство страны по гольфу.
Как сообщает İdman.Biz, турнир прошел 14 июня в Национальном гольф-клубе Азербайджана при организации Федерации гольфа Азербайджана и поддержке Министерства молодежи и спорта.
Соревнование стало первым официальным внутренним чемпионатом и первенством страны по гольфу, проведенным исключительно с участием азербайджанских спортсменов.
Победительницей турнира стала Гюльнара Асадова. Второе место занял Эмин Рзаев, третьим стал Эльдар Керимов.
Асадова вошла в историю как первая гольфистка, завоевавшая звание чемпионки Азербайджана. Благодаря успешному выступлению она также была включена в состав национальной сборной по гольфу.
В специальных номинациях лучшим по gross score стал Эмин Рзаев, самый дальний удар выполнил Амир Керимов, а в категории nearest the pin победителями стали Эмин Рзаев и Гюльнара Асадова.