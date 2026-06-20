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В Азербайджане впервые прошли чемпионат страны и первенство по гольфу - ФОТО

Гольф
Новости
20 Июня 2026 14:59
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В Азербайджане впервые прошли чемпионат страны и первенство по гольфу

В Губе состоялись чемпионат Азербайджана и первенство страны по гольфу.

Как сообщает İdman.Biz, турнир прошел 14 июня в Национальном гольф-клубе Азербайджана при организации Федерации гольфа Азербайджана и поддержке Министерства молодежи и спорта.

Соревнование стало первым официальным внутренним чемпионатом и первенством страны по гольфу, проведенным исключительно с участием азербайджанских спортсменов.

Победительницей турнира стала Гюльнара Асадова. Второе место занял Эмин Рзаев, третьим стал Эльдар Керимов.

Асадова вошла в историю как первая гольфистка, завоевавшая звание чемпионки Азербайджана. Благодаря успешному выступлению она также была включена в состав национальной сборной по гольфу.

В специальных номинациях лучшим по gross score стал Эмин Рзаев, самый дальний удар выполнил Амир Керимов, а в категории nearest the pin победителями стали Эмин Рзаев и Гюльнара Асадова.

İdman.Biz
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