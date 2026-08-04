Турал Велизаде: “Хотим, чтобы в гольф приходили ради тренировок, а не фото с клюшкой” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ - ФОТО/ВИДЕО

Гольф в Азербайджане постепенно выходит за рамки привычных стереотипов, которые долгое время окружали этот вид спорта. Это уже не дорогое увлечение исключительно для состоятельных мужчин. Сегодня в гольф в стране играют женщины и дети, спортсмены занимают призовые места на международных соревнованиях, а занятия становятся доступнее для все большего числа людей. Более того, Федерация гольфа Азербайджана даже целится на Олимпийские игры 2028 года.
О том, как сегодня развивается этот вид спорта в Азербайджане, почему его нужно выбирать детям и сколько стоят тренировки, в интервью İdman.Biz рассказал главный тренер сборной Азербайджана Турал Велизаде.
– Что из себя представляют сборные Азербайджана по гольфу?
– Прежде чем говорить о составе сборной, стоит объяснить, какие возрастные категории существуют в гольфе. Прежде всего это юниоры – спортсмены до 18 лет. Хотя некоторые турниры проводятся и для игроков не старше 16 лет.
Далее идет основная возрастная категория – от 18 до 50 лет. Именно в этом диапазоне проходят крупнейшие соревнования, включая олимпийскую квалификацию. После 50 лет начинается категория Senior, в которой спортсмены могут выступать столько, сколько позволяет их физическая форма.
В настоящее время в составе сборной Азербайджана два юниора – одному 10 лет, другому 16. Также в команде есть одна женщина – Гюльнара Асадова. Недавно она стала победительницей республиканского первенства и была приглашена в сборную. Среди мужчин Азербайджан представляет 34-летний Кямран Зейналов.
– Помимо вас, в тренерский штаб входят другие специалисты?
– Со спортсменами сборной работаю я. Однако у нас есть еще три тренера, которые занимаются популяризацией гольфа. Один находится в Баку, двое – в Губе. В Азербайджане два профессиональных клуба: Dreamland Golf Club в Баку и Национальный гольф-клуб в Губе.
– Жители Губы проявляют интерес к гольфу?
– В Губе наши тренеры в основном проводят занятия для гостей отеля Quba Palace, в котором расположен гольф-клуб. Честно говоря, со стороны местных интерес пока не очень большой. Большинство играющих в Губе – это бывшие сотрудники гольф-клуба или их дети. Пока у нас нет спортсменов из Губинского региона, но мы работаем над этим.
– Если сравнить сборную Азербайджана с командами стран СНГ, как бы вы оценили наш уровень?
– Если речь о взрослом гольфе, то среди стран СНГ наиболее сильной, на мой взгляд, является сборная Узбекистана. Второе место, наверное, занимает Россия. Следом идет Азербайджан. Если же говорить о спортсменах до 10 лет, то здесь Азербайджан является лидером. Наш гольфист Эмин Рзаев входит в своей возрастной категории считается сильнейшим среди игроков стран СНГ. Он успешно выступает на международных соревнованиях, занимая призовые места.
– Как Узбекистану удалось добиться такого уровня?
– В таких странах, как Узбекистан, Россия, Казахстан гольф появился раньше, поэтому у них есть преимущество. И население там значительно больше. Кроме того, Узбекистан ближе к Азии, а Азия – один из мировых центров развития гольфа. Очень сильны Китай, Япония, Южная Корея, Малайзия, Филиппины.
Но даже в большом Узбекистане всего два-три спортсмена высокого уровня. Мы тоже стараемся что-то делать. Пока интерес к гольфу в Азербайджане невелик, но федерация популяризирует этот спорт. Хотим, чтобы люди приходили не просто фотографироваться с клюшкой, а серьезно заниматься гольфом и становиться профессионалами.
– Реально ли сделать гольф массовым видом спорта в Азербайджане?
– Хотя в гольфе существуют и командные соревнования, в первую очередь это индивидуальный вид спорта. Если посмотреть на историю азербайджанского спорта, большинство наших крупнейших успехов были достигнуты именно в индивидуальных направлениях. Поэтому считаю, что и в гольфе мы можем добиться хороших результатов.
– А как привлечь детей в гольф, когда есть такие популярные виды спорта, как, например, футбол, волейбол или борьба?
– Чтобы привлекать детей, мы активно посещаем школы, проводим ознакомительные занятия, выявляем таланты и приглашаем попробовать себя в гольфе. Постепенно к нам приходит все больше детей.
Главное – желание самого ребенка. Конечно, многое зависит и от родителей. Если ребенок хочет посвятить себя спорту и в будущем выступить на Олимпийских играх, ему придется уделять тренировкам много времени. Но родители часто отдают предпочтение образованию.
В Европе и Азии функционируют специализированные спортивные школы, где дети одновременно живут, учатся и тренируются. Если бы подобных учреждений в Азербайджане было больше, во всех видах спорта в стране результаты были бы лучше. Сейчас же нередко бывает так: вкладываешь в ребенка много сил, а в 15-16 лет он решает сосредоточиться на учебе.
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– В чем польза гольфа? Как вы объясняете детям, почему им стоит выбрать именно этот спорт?
– Сегодня одна из главных проблем – чрезмерное увлечение гаджетами. Гольф помогает отвлечься от этого. Во время наших тренировок около часа уходит на подготовку, затем еще примерно четыре часа – на игру. Все это время пользоваться телефоном нельзя, поэтому ребенок как минимум пять часов проводит без гаджетов.
Кроме того, гольф – это свежий воздух, витамин Д, природа и физическая активность. Он помогает развивать концентрацию и терпение, что влияет и на другие сферы жизни. У детей повышается интерес к чтению книг. Также гольф развивает стратегическое мышление и умение быстро принимать решения. Во время игры приходится учитывать ветер, погоду, рельеф и другие факторы, постоянно анализируя ситуацию. Поэтому гольф тренирует не только тело, но и мышление.
– Существуют ли возрастные ограничения для занятий гольфом?
– Обычно мы принимаем детей с трех-пяти лет. Но начать заниматься можно и во взрослом возрасте. Если говорить о людях более старшего возраста, то они тоже могут играть в гольф, если хотят заниматься им для удовольствия. Многие президенты именно так и делают. Кроме того, существует множество любительских соревнований.
– Говорят, что гольф – спорт для богатых. Насколько это правда?
– Нужно понимать, что мы живем в условиях капитализма. Возможности у людей разные. Не каждый может позволить себе автомобиль за 200 тысяч долларов. То же самое и в спорте: есть направления, которые требуют больших затрат на экипировку и тренировки.
Но в контексте гольфа этот стереотип давно устарел. До 1980-х годов гольф действительно считался спортом для богатых, однако после включения в олимпийскую программу многое изменилось. Если посмотреть на олимпийских чемпионов, большинство из них выходцы из обычных семей. И это относится не только к гольфу. Очень редко победителями Олимпиады становятся представители элиты. Мы видим это, в том числе и на примере Азербайджана. Большинство наших прославленных спортсменов из малообеспеченных семей. Как правило, именно такие дети особенно мотивированы добиться успеха, помочь своим близким и изменить свою жизнь.
Конечно, в США есть закрытые гольф-клубы с членскими взносами в десятки тысяч долларов. Но наряду с ними работают муниципальные клубы, где тренируются будущие чемпионы.
– Какова стоимость занятий в Азербайджане?
– Сегодня в Dreamland Golf Club стоимость одного занятия составляет 20 манатов для взрослых и 10-15 для детей. Сейчас федерация работает над развитием симуляторов для игры в гольф (цифровая система для тренировок в помещении – Авт.). В ближайшее время они появятся в Баку. Цена занятий будет вполне доступной – примерно 10-20 манатов. Любой сможет прийти и попробовать свои силы.
Если мы увидим талантливого ребенка, то поможем ему. У федерации есть фонд поддержки начинающих спортсменов. Наша главная цель – сделать гольф массовым видом спорта. Мы никогда не откажем ребенку только потому, что у его семьи нет денег.
– Мы уже не раз упоминали Олимпийские игры. Какие перспективы у Азербайджана в гольфе на этом уровне?
– Через два года состоятся Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Большие надежды мы связываем с Кямраном Зейналовым. Наша цель – постараться получить для него wild card от Международного олимпийского комитета. Такие специальные приглашения выдаются спортсменам из стран, где тот или иной вид спорта только развивается, чтобы дать им возможность выступить на Олимпиаде.
Например, в 2000 году Земфира Мефтахетдинова получила wild card и стала олимпийской чемпионкой. А на следующих Играх завоевала “бронзу”. Ее успех дал толчок развитию стендовой стрельбы в Азербайджане. Наша задача – попасть на ближайшие Олимпийские игры этим путем. А уже к следующим Играм вполне возможно, что наш спортсмен сможет самостоятельно подняться в мировом рейтинге и завоевать лицензию. Сможем ли мы повторить успех Земфиры Мефтахетдиновой? Если не попробовать, никогда не узнаешь.
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