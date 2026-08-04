Турал Велизаде: “Хотим, чтобы в гольф приходили ради тренировок, а не фото с клюшкой” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ - ФОТО/ВИДЕО

Гольф в Азербайджане постепенно выходит за рамки привычных стереотипов, которые долгое время окружали этот вид спорта. Это уже не дорогое увлечение исключительно для состоятельных мужчин. Сегодня в гольф в стране играют женщины и дети, спортсмены занимают призовые места на международных соревнованиях, а занятия становятся доступнее для все большего числа людей. Более того, Федерация гольфа Азербайджана даже целится на Олимпийские игры 2028 года.

О том, как сегодня развивается этот вид спорта в Азербайджане, почему его нужно выбирать детям и сколько стоят тренировки, в интервью İdman.Biz рассказал главный тренер сборной Азербайджана Турал Велизаде.

– Что из себя представляют сборные Азербайджана по гольфу?

– Прежде чем говорить о составе сборной, стоит объяснить, какие возрастные категории существуют в гольфе. Прежде всего это юниоры – спортсмены до 18 лет. Хотя некоторые турниры проводятся и для игроков не старше 16 лет.

Далее идет основная возрастная категория – от 18 до 50 лет. Именно в этом диапазоне проходят крупнейшие соревнования, включая олимпийскую квалификацию. После 50 лет начинается категория Senior, в которой спортсмены могут выступать столько, сколько позволяет их физическая форма.

В настоящее время в составе сборной Азербайджана два юниора – одному 10 лет, другому 16. Также в команде есть одна женщина – Гюльнара Асадова. Недавно она стала победительницей республиканского первенства и была приглашена в сборную. Среди мужчин Азербайджан представляет 34-летний Кямран Зейналов.

– Помимо вас, в тренерский штаб входят другие специалисты?

– Со спортсменами сборной работаю я. Однако у нас есть еще три тренера, которые занимаются популяризацией гольфа. Один находится в Баку, двое – в Губе. В Азербайджане два профессиональных клуба: Dreamland Golf Club в Баку и Национальный гольф-клуб в Губе.

– Жители Губы проявляют интерес к гольфу?

– В Губе наши тренеры в основном проводят занятия для гостей отеля Quba Palace, в котором расположен гольф-клуб. Честно говоря, со стороны местных интерес пока не очень большой. Большинство играющих в Губе – это бывшие сотрудники гольф-клуба или их дети. Пока у нас нет спортсменов из Губинского региона, но мы работаем над этим.

– Если сравнить сборную Азербайджана с командами стран СНГ, как бы вы оценили наш уровень?

– Если речь о взрослом гольфе, то среди стран СНГ наиболее сильной, на мой взгляд, является сборная Узбекистана. Второе место, наверное, занимает Россия. Следом идет Азербайджан. Если же говорить о спортсменах до 10 лет, то здесь Азербайджан является лидером. Наш гольфист Эмин Рзаев входит в своей возрастной категории считается сильнейшим среди игроков стран СНГ. Он успешно выступает на международных соревнованиях, занимая призовые места.

– Как Узбекистану удалось добиться такого уровня?

– В таких странах, как Узбекистан, Россия, Казахстан гольф появился раньше, поэтому у них есть преимущество. И население там значительно больше. Кроме того, Узбекистан ближе к Азии, а Азия – один из мировых центров развития гольфа. Очень сильны Китай, Япония, Южная Корея, Малайзия, Филиппины.

Но даже в большом Узбекистане всего два-три спортсмена высокого уровня. Мы тоже стараемся что-то делать. Пока интерес к гольфу в Азербайджане невелик, но федерация популяризирует этот спорт. Хотим, чтобы люди приходили не просто фотографироваться с клюшкой, а серьезно заниматься гольфом и становиться профессионалами.

– Реально ли сделать гольф массовым видом спорта в Азербайджане?

– Хотя в гольфе существуют и командные соревнования, в первую очередь это индивидуальный вид спорта. Если посмотреть на историю азербайджанского спорта, большинство наших крупнейших успехов были достигнуты именно в индивидуальных направлениях. Поэтому считаю, что и в гольфе мы можем добиться хороших результатов.

– А как привлечь детей в гольф, когда есть такие популярные виды спорта, как, например, футбол, волейбол или борьба?

– Чтобы привлекать детей, мы активно посещаем школы, проводим ознакомительные занятия, выявляем таланты и приглашаем попробовать себя в гольфе. Постепенно к нам приходит все больше детей.

Главное – желание самого ребенка. Конечно, многое зависит и от родителей. Если ребенок хочет посвятить себя спорту и в будущем выступить на Олимпийских играх, ему придется уделять тренировкам много времени. Но родители часто отдают предпочтение образованию.

В Европе и Азии функционируют специализированные спортивные школы, где дети одновременно живут, учатся и тренируются. Если бы подобных учреждений в Азербайджане было больше, во всех видах спорта в стране результаты были бы лучше. Сейчас же нередко бывает так: вкладываешь в ребенка много сил, а в 15-16 лет он решает сосредоточиться на учебе.